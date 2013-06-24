В Уральске оренбургские духовики играли Фредди МЕРКЬЮРИ

В драматическом театре имени Островского 23 июня прошел концерт муниципального духового оркестра «Оренбург». В этом году оркестр отмечает 15-летие. - В Уральск мы приехали в плане культурного обмена, – рассказывает художественный руководитель и дирижер, профессор кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Оренбургского государственного института искусств им. Ростроповичей Виктор ХРИПУН. – В мире музыки всегда что-то происходит, меняется, появляется новое и вот поэтому нужно обмениваться время от времени своим опытом. Мы также поддерживаем связь с Уральским институтом искусств и культуры и привезли для них учебно-методическую литературу, к сожалению, хорошая методическая литература стала редкостью. Сейчас духовые оркестры переживают своего рода революцию в репертуарном плане. Если в советское время в основном играли советскую музыку, то сейчас мы перешли на совершенно новый репертуар. На суд зрителей мы сегодня представим новую оркестровую программу. В виде эксперимента мы даже представим репертуар из рок-музыки Фрэдди МЕРКЬЮРИ «Барселона». Надеюсь, что наша программа придется по вкусу нашим слушателям. Репертуар Оренбургского оркестра довольно обширный, в их запаснике более трехсот произведений. Сегодня наши уральцы услышали 15 произведений из этой музыкальной копилки. Начало было довольно интересным. Как и обещал Виктор Иванович, его оркестр исполнил знаменитую «Барселону», далее последовали «Тройка» СВИРИДОВА, «Парафраз» на цыганскую тему и обещанная нам новинка «Казахский сувенир» Александра ФЕДЯНИНА. Почти полтора часа прекрасной музыки подарили российские музыканты уральским любителям. Состав оркестровой группы полностью укомплектован, тридцать пять артистов творили всю ту красоту волнующих звуков духовой музыки, которую давно не слышал Уральск. В оркестре есть практически весь набор духовых инструментов: вся деревянная группа, флейты, кларнеты, вся группа саксофонов, тромбонов, трубачей, бас-гитара, клавишные и другие. - Я хоть и человек старой закалки, – делится впечатлением пенсионерка Мария АГЕЕВА, – но сегодняшняя музыка меня просто восхитила. Не ожидала, что когда-то мне может понравиться рок-музыка. Но оренбуржцы сделали невозможное, и заставили меня пересмотреть свое мнение на новую музыку. Спасибо им!