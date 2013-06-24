фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru У летчиков казахстанской пограничной авиации впервые появилась возможность провести боевые стрельбы в ночное время с применением вертолетов Ми-17 и американского комплекса приборов ночного видения, передает телеканл 24.kz. В Алматинскую область полгода назад четыре вертолета поступило на вооружение пограничной авиации. Сегодня вертолетчики пограничной авиации активно тренируются на небольшом авиационном полигоне «Жарсуат», который находится в 40 километрах от города Учарал. Здесь летчиков учат применять авиационные средства поражения, которыми оснащаются многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ и войсковая модификация новейшего Ми-171. В ближайшие годы современные машины Ми-171 должны заменить морально устаревшие Ми-8МТВ, которые эксплуатируются еще с советских времен. Специалисты считают, что за этими новыми машинами - будущее казахстанской пограничной авиации. Впервые здесь применялась современная американская инфракрасная система Spectrolab. Экипаж оснащается специальными автономными шлемами с очками ночного видения. Вертолет летит в полной темноте, включена только подсветка приборной панели. И в этих условиях необходимо выполнять пуски ракет по максимальной удаленной цели, бомбометание и стрельбу. today.kz