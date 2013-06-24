фото с сайта khabar.kz фото с сайта khabar.kz В столице Турции состоялась презентация книги «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - лидер мирового масштаба» на турецком языке, выпущенной посольством нашей страны, сообщает телеканал «Хабар». Как отметил посол Казахстана Жансеит Туймебаев, представленная книга включает в себя уникальные материалы, статьи, очерки, раскрывающие историю становления и развития Казахстана глазами турецких государственных и академических деятелей. В издание вошли статьи известных политических и академических деятелей Турции, в том числе экс-президента Сулеймана Демиреля, президента Абдуллы Гюля, экс-премьер-министра Бюлента Эджевита и многих других. Выступавшие отмечали, что, благодаря дальновидной политике главы государства, Казахстан за короткий период вошел в ряд ведущих государств мира и на высоком уровне проводит саммиты мирового масштаба. today.kz