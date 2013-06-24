Иллюстративное фото с сайта www.avtobizon.ru Иллюстративное фото с сайта www.avtobizon.ru 24 июня в 07.20 минут при выезде из поселка Индер на трассу Атырау-Уральск на 3 километре главной дороги водитель автомобиля "Лада-Приора" совершил опрокидывание, сообщила порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В результате ДТП двое пассажиров - мужчина 1981 года рождения и женщина 1989 года рождения скончались на месте аварии. Водитель автомобиля и еще двое пассажиров, находившихся в салоне, госитализированы в областную больницу. Как рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" заместитель главного врача по хирургической работе областной больницы Хайрекен КАДЫРОВ, в настоящее время в разные отделения медучреждения доставлено 8 пострадавших в двух ДТП, произошедших 23 и 24 июня на трассе Атырау-Уральск. Трое из них трое находятся в тяжёлом состоянии, у пятерых - травмы различной степени тяжести.