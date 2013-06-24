Иллюстративное фото с сайта www.new.dozor.kharkov.ua Иллюстративное фото с сайта www.new.dozor.kharkov.ua 21 июня на брифинге прокуратуры области ошибочно была озвучена информация о доставлении разыскиваемого за террористическую деятельность Мунатова У. в г.Атырау из Турецкой Республики. Фактически 19 июня 2013 года Мунатов У. был депортирован из Исламской Республики Пакистан. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратура Атырауской области. Напомним, что 18 апреля 2012 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области был вынесен обвинительный приговор в отношении 42 лиц, причастных к террористическим взрывам на территории г.Атырау и области. В ходе следствия были объявлены в розыск еще 13 лиц, имеющих отношения к деятельности этой террористической группы. Один из них и был задержан в Пакистане.