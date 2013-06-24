23 июня примерно 13.10 водитель автомобиля "Нисса-Примьера" на трассе "Атырау - Уральск" близ с. Бейбарыс (Чкалово), не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с автомашиной марки "Мазда-626", которой управлял 20-летний парень. В результате аварии 52-летний водитель "Ниссана" погиб на месте ДТП. Двое пассажиров "Мазды" 1998 и 1996 годов рождения доставлены в областную больницу с различными травмами, - сообщили в пресс-службе.