Футбольная команда "Актобе" на родном поле одолела столичную "Астану" со счетом 2:1.
Этот матч вызвал ажиотаж, не меньший, чем еврокубковые баталии. В кассах стадиона билетов практически не было уже утром игрового дня. Центральный стадион в этот вечер собрал аншлаг, чего давно не наблюдалось на матчах чемпионата страны. Оно и понятно – соперник, идущий совсем недалеко за актюбинцами, да еще и возможное появление новичка «Актобе» Сергея ДАВЫДОВА
подогревало интерес к поединку.
Встречу активней начали гости. Но хозяева быстро вернули себе инициативу и начали наседать на ворота голкипера "Астаны" Ненада ЭРИЧА
. Роковой для столичной команды стала 13-я минута. Прямо у линии штрафной ЗЕЛАО
принимает на бедро рвавшегося к воротам Александра ГЕЙНРИХА
. Стандарт исполнил сам пострадавший, но ЭРИЧ парировал удар. Первым к отскоку успел Петр БАДЛО
, который сумел в сутолоке отдать пас на Тимура КАПАДЗЕ
, и тому уже никто не смог помешать отправить мяч в сетку ворот – 1:0.
По данным пресс-службы, быстрый гол внес некоторую сумятицу в действия игроков «Астаны», и хозяева воспользовались этим. На 17-й минуте Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
перехватывает мяч, протаскивает его в штрафную и простреливает. Мяч отскакивает в поле, и КАПАДЗЕ зряче, не на силу, «щечкой» отправляет его прямо в угол ворот ЭРИЧА – 2:0.
- Минут через пять гости забивают гол, но из положения «вне игры». Взятие ворот не засчитано.
После этого у гостей произошла замена – вместо Марата ШАХМЕТОВА
на поле появился Исламбек КУАТ
, который еще в минувшем сезоне выступал за «Актобе». И «лимитчик гостей очень активно вошел в игру, стараясь помочь своим партнерам по команде.
На исходе получаса Асхат ТАГЫБЕРГЕН
после скидки Марата ХАЙРУЛЛИНА
проверил ЭРИЧА
ударом практически без обработки – кипер «Астаны» на месте.
Гости могли отквитать один мяч «в раздевалку», но планам этим помешал подкат капитана актюбинцев Петра БАДЛО
. Угловой, последовавший после этого, дивидендов гостям не принес.
Стартовая десятиминутка второго тайма осталась за гостями. Активные действия подопечных Мирослава БЕРАНЕКА
принесли свои плоды. На 54-й минуте. КУАТ нанес мощный удар – Андрей СИДЕЛЬНИКОВ
парировал. А вот во второй раз голкипер хозяев уже не смог преградить путь мячу – защитники дали Исламбеку второй шанс, и он его не упустил, вколотив мяч под перекладину.
Вскоре актюбинцы теряют АРЗУМАНЯНА – у Роберта что-то с ногой, и он просит замены. В срочном порядке на поле вместо него вышел Алексей МУЛДАРОВ
, только отходящий от травмы, полученной в четвертьфинальном кубковом матче. А еще через три минуты в составе «Актобе» вышел новичок, появления которого так ждали – Сергей ДАВЫДОВ
. Несмотря на то, что в российской Премьер-лиге с середины мая перерыв, и Сергей еще не успел сыграться с новыми партнерами, ДАВЫДОВ очень неплохо вошел в игру.
У гостей очень активно действовал вышедший на замену НУСЕРБАЕВ
. Танат напрягал оборону актюбинцев и не давал защитникам расслабиться.
Но и хозяева, как сообщает пресс-атташе, могли провести пару разящих атак. Сначала стадион аплодировал сразу двум игрокам – Асхату ТАГЫБЕРГЕНУ за пушечный удар и ЭРИЧУ за шикарный сэйв. А потом уже КАПАДЗЕ мог оформлять хет-трик – после его удара головой мяч шел под перекладину, но ЭРИЧ и здесь в прыжке отводит угрозу. Последнее слово могло остаться за гостями, но на этот раз чудеса реакции продемонстрировал уже страж ворот «Актобе». В итоге, актюбинцы одерживают очень непростую победу и уходят в отрыв.
Источник - http://fc-aktobe.kz
Фото Максима Токаря