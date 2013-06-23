Футбольная команда "Актобе" на родном поле одолела столичную "Астану" со счетом 2:1. Этот матч вызвал ажиотаж, не меньший, чем еврокубковые баталии. В кассах стадиона билетов практически не было уже утром игрового дня. Центральный стадион в этот вечер собрал аншлаг, чего давно не наблюдалось на матчах чемпионата страны. Оно и понятно – соперник, идущий совсем недалеко за актюбинцами, да еще и возможное появление новичка «Актобе» Сергея ДАВЫДОВА подогревало интерес к поединку. Встречу активней начали гости. Но хозяева быстро вернули себе инициативу и начали наседать на ворота голкипера "Астаны" Ненада ЭРИЧА. Роковой для столичной команды стала 13-я минута. Прямо у линии штрафной ЗЕЛАО принимает на бедро рвавшегося к воротам Александра ГЕЙНРИХА. Стандарт исполнил сам пострадавший, но ЭРИЧ парировал удар. Первым к отскоку успел Петр БАДЛО, который сумел в сутолоке отдать пас на Тимура КАПАДЗЕ, и тому уже никто не смог помешать отправить мяч в сетку ворот – 1:0. По данным пресс-службы, быстрый гол внес некоторую сумятицу в действия игроков «Астаны», и хозяева воспользовались этим. На 17-й минуте Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО перехватывает мяч, протаскивает его в штрафную и простреливает. Мяч отскакивает в поле, и КАПАДЗЕ зряче, не на силу, «щечкой» отправляет его прямо в угол ворот ЭРИЧА – 2:0. - Минут через пять гости забивают гол, но из положения «вне игры». Взятие ворот не засчитано. После этого у гостей произошла замена – вместо Марата ШАХМЕТОВА на поле появился Исламбек КУАТ, который еще в минувшем сезоне выступал за «Актобе». И «лимитчик гостей очень активно вошел в игру, стараясь помочь своим партнерам по команде. На исходе получаса Асхат ТАГЫБЕРГЕН после скидки Марата ХАЙРУЛЛИНА проверил ЭРИЧА ударом практически без обработки – кипер «Астаны» на месте. Гости могли отквитать один мяч «в раздевалку», но планам этим помешал подкат капитана актюбинцев Петра БАДЛО. Угловой, последовавший после этого, дивидендов гостям не принес. Стартовая десятиминутка второго тайма осталась за гостями. Активные действия подопечных Мирослава БЕРАНЕКА принесли свои плоды. На 54-й минуте. КУАТ нанес мощный удар – Андрей СИДЕЛЬНИКОВ парировал. А вот во второй раз голкипер хозяев уже не смог преградить путь мячу – защитники дали Исламбеку второй шанс, и он его не упустил, вколотив мяч под перекладину. Вскоре актюбинцы теряют АРЗУМАНЯНА – у Роберта что-то с ногой, и он просит замены. В срочном порядке на поле вместо него вышел Алексей МУЛДАРОВ, только отходящий от травмы, полученной в четвертьфинальном кубковом матче. А еще через три минуты в составе «Актобе» вышел новичок, появления которого так ждали – Сергей ДАВЫДОВ. Несмотря на то, что в российской Премьер-лиге с середины мая перерыв, и Сергей еще не успел сыграться с новыми партнерами, ДАВЫДОВ очень неплохо вошел в игру. У гостей очень активно действовал вышедший на замену НУСЕРБАЕВ. Танат напрягал оборону актюбинцев и не давал защитникам расслабиться. Но и хозяева, как сообщает пресс-атташе, могли провести пару разящих атак. Сначала стадион аплодировал сразу двум игрокам – Асхату ТАГЫБЕРГЕНУ за пушечный удар и ЭРИЧУ за шикарный сэйв. А потом уже КАПАДЗЕ мог оформлять хет-трик – после его удара головой мяч шел под перекладину, но ЭРИЧ и здесь в прыжке отводит угрозу. Последнее слово могло остаться за гостями, но на этот раз чудеса реакции продемонстрировал уже страж ворот «Актобе». В итоге, актюбинцы одерживают очень непростую победу и уходят в отрыв. Источник - http://fc-aktobe.kz Фото Максима Токаря