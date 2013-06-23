«Акжайык» сыграл вничью с алматинским "Кайратом"

23 июня на родном поле «Акжайык» принимал алматинский «Кайрат». Несмотря на напряженность игры, командам так и не удалось открыть счет. В результате матч закончился со счетом 0:0. Первый тайм начался с неожиданной атаки соперников: алматинцы рванули к воротам «Акжайыка», но атака разбилась об оборону уральской команды. Хозяева поля не остались в долгу и на протяжении первого тайма создали несколько опасных моментов у ворот "Кайрата". В первом тайме у "Акжайыка" было два практически стопроцентных голевых момента, но довести атаку до логического завершения им так и не удалось. На протяжении первого тайма гости в основном держались в обороне. К слову, "Кайрат" играл сегодня не в лучшем составе - большая часть алматинских футболистов не прибыла на матч из-за травм и болезней. Поэтому на поле вышли новенькие, и это бросалось в глаза. Во втором тайме команда «Кайрат» активизировалась и перешла в наступление. Территориальное преимущество было на их стороне. «Акжайык» засел в обороне, однако сдавать позиции не собирался. Вышедшие на замену Саджо ХАМАН и Владимир ПОКАТИЛОВ придали команде свежие силы. Снова появились вылазки к воротам противника и опасные моменты в игре. Стоит отметить вратаря уральской команды Романа БАГАУТДИНОВА, который показал хорошую игру, несмотря на то, что давно не выходил в основном составе "Акжайыка". Несколько раз Роман спасал ворота уральской команды от опасных атак "Кайрата". Безусловно, ребятам приходится тяжело без Стаса ПОКАТИЛОВА и Игоря ЗЕНЬКОВИЧА. Но благодаря полной самоотдаче они продержали счет 0:0 до конца игры.