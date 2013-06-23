На трассе Атырау-Уральск вновь страшная авария

Сегодня около двух часов дня на трассе Атырау-Уральск в районе села Бейбарыс Махамбетского района произошла автокатастрофа. Столкнулись автомашины «Ниссан Примьера» и «Мазда». Очевидцы рассказали, что один человек погиб на месте, других пострадавших увезла «скорая». Подробности выясняются. Арай БАГЫТЖАН Фото автора