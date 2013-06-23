В ЗКО прибыли двое сумасшедших итальянских байкеров

Так называют себя Фабрицио ЧЕКАРЕЛЛИ и Розанна ВЕНТУРИНО, объехавшие на мотоцикле полмира. Возвращаясь со своего очередного путешествия, итальянцы, чей путь проходил через Казахстан, заехали в Аксай, и корреспонденту портала «Мой ГОРОД» удалось побеседовать с ними. А мы едем, а мы едем за мечтою… За плечами этой пары: рослого, энергичного Фабрицио и хрупкой Розанны тысячи километров по равнинам Европы и степям Монголии, пескам Африки и снегам Заполярья. Нынешний маршрут забросил путешественников в горы Памира, где на своем байке «КТМ» они умудрились подняться на высоту 4 650 метров. - Общий стаж наших поездок порядка двадцати лет, - признается Розанна, в миру социолог, а ныне домохозяйка. На вопрос «Откуда такая страсть к путешествиям, да еще на мотоцикле?» улыбается: «Всегда мечтала побывать в других странах. Вот мечта и осуществляется. Здесь нет коммерческого интереса, мы не задаемся целью опубликовать наши заметки, выпустить книгу. Нам нравится ездить, встречаться с людьми. А свои видеофильмы и фотографии мы дарим родным и друзьям». По словам байкеров, языкового барьера в общении с местным населением они не испытывают. - Сложностей нет. Используем всем доступные и понятные жесты и мимику, -говорят они. Вообще с трудностями в поездке Фабрицио и Розанна практически не сталкиваются - люди встречаются дружелюбные, даже предоставляют ночлег. Например, в Таджикистане итальянцы не смогли найти гостиницу, и их взяла к себе на постой простая таджикская семья. Да и байк всегда на ходу. Разве что на этот раз, когда в горах Памира на высоте 4100 метров спустило колесо, итальянцам пришлось немного повозиться со своим «конем». Пора в путь-дорогу… С чем возникают проблемы, так это с визами - на оформление некоторых уходит много времени. - Нам нужно было въехать в Таджикистан, а в Италии нет посольства этого государства - пришлось визу получать в Турции в Стамбуле, - рассказывает Розанна. Вообще, на подготовку к очередному путешествию, по словам собеседников, уходит около года - сначала Фабрицио и Розанна, обложившись картами и книгами, разрабатывают маршрут, а потом уже дело остается за документами. Байкеры родом из Милана, где Фабрицио работает техником по обслуживанию вертолетов и поездки планируют, согласовывая с его графиком работы. Нынешний мотопробег занял 50 дней. Итальянцы проехали через Европу, Россию, Среднюю Азию, захватив Казахстан и особенно юг (Кызылорду, Шымкент, Туркестан, где посетили мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи), намотав на спидометре 17 тысяч километров. Помимо экипировки, экипаж «КТМ» оснащен навигационной системой, а к шлемам прикреплены небольшие устройства, что-то вроде видеокамер, позволяющие снимать все происходящие в пути. - Ехать приходится медленно - дороги плохие, - сокрушаются итальянцы, привыкшие лететь с ветерком по городам и весям Старого Света. «Обязательно побываем в Непале!» Возвращение байкеров на Родину займет 5-6 дней и плюс еще 4 тысячи километров. Маршрут их будет пролегать через Россию, Украину, Венгрию и Словению. - А какими судьбами вас занесло в Аксай? - не могли мы не спросить путешественников, кстати, впервые оказавшихся в Казахстане. - В Аксае, в компании КПО работает много наших земляков - можно сказать целая итальянская община - вот и заехали их проведать, - говорят Фабрицио и Розанна. - Жаль, конечно, было мало времени, но, надеемся, еще побываем в Казахстане. Напоследок, байкеры поделились планами: - Сейчас в течение полугода будем отдыхать - переваривать свои впечатления, а потом вновь засядем за карту. Мечтаем побывать в Индии, Непале и Южной Америке. Мы же неугомонные и сумасшедшие, - смеются они. Из впечатлений Розанны ВЕНТУРИНО: - Нам казалось, что страны, расположенные восточнее Европы, загадочные, и люди там особенные. А оказалось, они такие же, как мы, например, те же россияне и казахстанцы. Совсем как жители средиземноморья - дружелюбные, веселые, зачастую импульсивные. Из впечатлений Фабрицио ЧЕКАРЕЛЛИ: - Иногда нас спрашивают: «Почему вы не на джипе? Удобно было бы...И почему вы вдвоем? А вдруг в дороге что-нибудь случится». Но машиной уже никого не удивишь, да к тому же, мне кажется, люди относятся настороженно к путешественникам на автомобиле. А мы открыты, на виду. Так же можно объяснить, почему мы вдвоем, а не в компании – эскорт мотоциклов привлекает внимание и тоже как-то настораживает, а когда едет один байк -выглядит все миролюбиво и нам всегда придут на помощь, если это потребуется. P.S. Подробные отчеты итальянских байкеров можно увидеть в Интернете, зайдя в блог: ceccavventure. blogspot. com или же в youtube: ceccavventure.