Фото с сайта trucksformer.ru Фото с сайта trucksformer.ru Инцидент произошел 22 июня на автодороге "Уральск-Кирсаново" рядом с поселком Рубежка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу МЧК Казахстана. По данным пресс-службы, 24-летний водитель "КамАЗа" не справился с управлением в результате чего автомобиль опрокинулся, цистерна повредилась и на землю вылилось около 4 тонн солярки, залив площадь порядка 60 квадратных метров. В данное время сотрудники департамента экологии занимаются ликвидацией последствий аварии - удаляют поверхностный слой почвы. Жертв и пострадавших нет.