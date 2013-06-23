фото с сайта tourkz.com фото с сайта tourkz.com На имя Главы государства поступили письма и телеграммы от казахстанцев в поддержку решения о переносе начала повышения пенсионного возраста для женщин, сообщает пресс-служба Акорды. В своем обращении коллектив Хлебобулочного комбината «Аксай Нан» выразил признательность Главе государства за особое внимание к вопросу реформирования пенсионной системы страны. Авторы отметили, что более 70% их коллектива составляют женщины, ежедневно работающие над выпуском хлебной продукции в широком ассортименте. «От лица всех женщин нашего комбината и его филиалов благодарим Вас за взвешенное решение, принятое на основе всестороннего анализа различных точек зрения относительно нового законопроекта о пенсионной реформе», - говорится в письме. Президент международного общественного фонда «Жанашыр» Ж.Апетова также выражает благодарность за решение о переносе начала повышения пенсионного возраста для женщин на 2018 год. «Это решение является свидетельством Вашей дальновидности, так как у Правительства теперь имеется достаточно времени для того, чтобы всесторонне рассмотреть все аспекты разрабатываемых мер, направленных на создание благоприятных условий для женщин предпенсионного возраста», - говорится в письме. Жительница Алматы Н.Куанган сообщила, что она является одной из участниц встречи с Президентом 8 марта текущего года, приуроченной к Международному женскому дню. Она отметила, что данное событие является очень значимым для нее и ее семьи. «Несмотря на то, что я еще молода, меня беспокоил вопрос проведения новой реформы пенсионной системы нашей страны. Однако, услышав по телевизору Ваше обращение народу Казахстана, хочу выразить вам искреннюю благодарность за принятое решение о направлении на доработку данного законопроекта», - подчеркивается в письме. В свою очередь, житель Алматинской области О.Барибеков написал о том, что население позитивно восприняло обращение Главы государства к народу Казахстана относительно некоторых аспектов пенсионной реформы. «Я считаю, что у населения за годы независимости выработалась способность предугадывать Ваши мысли. Народ был глубоко удовлетворен Вашим решением, еще раз убедившись в дальновидности и мудрости своего лидера», - отмечается в письме. today.kz