фото с сайта altaynews.kz фото с сайта altaynews.kz Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения с Минском о дип.представительствах, а также внес поправки в два закона, сообщает пресс-служба Акорды. Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о взаимном предоставлении земельных участков для размещения дипломатических представительств». Соглашение предусматривает предоставление белорусской стороной в аренду на условиях взаимности казахстанской стороне для размещения ее дипломатического представительства земельного участка площадью 0,86 га, который находится в Минске, сроком на 49 лет. В свою очередь казахстанская сторона также предоставляет в арендую на условиях взаимности белорусской стороне для размещения ее дипломатического представительства земельный участок площадью 0,86 га, который находится в Астане, сроком на 49 лет. Также, Назарбаев еще два закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения мер нетарифного регулирования в Таможенном союзе» и «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года». today.kz