фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz В Астане прошел велопробег, посвященный празднованию Дня Казахстанской полиции, сообщает Bnews.kz. В массовом велопробеге приняли участие сотрудники и руководители служб и подразделений департамента внутренних дел во главе с начальником столичной полиции генерал-майором полиции Амантаем Аубакировым, который отметил, что "сотрудники ДВД г. Астаны всегда принимают активное участие в спортивных мероприятиях". В заезде приняли участие в общей сложности более 400 сотрудников столичной полиции. today.kz