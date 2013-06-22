Фото: NUR.KZ Фото: NUR.KZ Вчера на площади перед областным акиматом прошло чествование выпускников 2013 года, обладателей почетного знака «Алтын белгі». С напутственным словом перед тремя тысячами выпускников и их родителями выступил аким области Архимед Мухамбетов. В своей речи аким отметил, что нынешние выпускники выросли, получили образование и воспитание в независимой стране, и на них возложены особые надежды родителей и Президента страны. Актюбинский регион вносит свой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения страны. В регионе только за последний год, по словам акима, введено в строй 10 новых школ. 72 выпускника стали призерами международных олимпиад, 120 выпускников в этом году стали обладателями знака «Алтын белгі», по итогам ЕНТ регион вошел в пятерку лидеров по стране. Лучшими по уровню ЕНТ в 2013 году стали такие школы, как областная физико-математическая школа- интернат, казахско-турецкий лицей, интернат имени М.Кусаинова, школы № 24, 32, 21, 33, школа № 5 г.Жем Мугалжарского района, Аккемирская школа, Шубаркудукская гимназия, школа № 3 г.Алга В торжественной обстановке на площади все 120 обладателей «Алтын белгi» получили из рук акима области свои аттестаты и ноутбуки в подарок. Три выпускника — обладатели «Алтын белгі», набравшие высшие по области результаты в ЕНТ — 123 и 124 балла, получили из рук акима области ключи от новеньких автомобилей. Это выпускники Аслан Сайлауов, Аманбек Бекбауов и Улан Кенжегулов. Еще одна выпускница — Улжан Нурлыбек, которая не претендовала на знак отличия, но набрала 123 балла, также была отмечена на празднике специальным призом — ноутбуком. nur.kz