В Актобе выпускникам медресе вручили дипломы

В областном медресе состоялся своеобразный выпускной. В этом году его оканчивает восемь воспитанников, трое из них с отличием. Выпускников поздравил имам области, директор медресе "Актобе" Абдимуталиб ДАУРЕНБЕКОВ. - Я благодарен всем тем, кто помогает работе учебного заведения. Благодаря им, мы достигаем первых результатов. Сегодня мы свидетели исторического события. История даст свои оценки. В любое время в любом государстве бывает свои трудности. Находятся и те, кто побеждает эти трудности. Я хочу сказать, что вы - молодежь - наше будущее. Мы вам верим. Работайте во благо народа, - выступил имам. В свою очередь директор областного департамента по делам религии Бауыржан ЕСМАХАН пожелал выпускникам светлого пути. - Работе медресе желаю успехов. Решаются проблемы религиозных кадров. Выпускники могут устроиться преподавателями в мечетях или помощниками имамов. Эти дипломы - первые шаги на большом пути, - отметил он. Владелец одного из трех красных дипломов Нурперзент КЫПШАКБАЕВ сегодня уже собирает чемодан. - Купил билеты. Уезжаю к себе домой - в Туркестен ЮКО. Побуду у родителей немного времени, и поеду в Алматы, чтобы сдать документы в университет "Нур-Мубарак". Если получится, хочу поступить в зарубежные религиозные учебные заведения. В актюбинском медресе отучился три года. Сегодня прощаюсь со всеми сокурсниками, - рассказал юноша. На сегодняшний день в медресе "Актобе" обучается более 60-ти человек.