«Народный банк» подарил Уральску детскую площадку

Сегодня во дворе микрорайона «Женис» была открыта новая детская площадка. Такой неожиданный подарок детям преподнес ЗКФ АО «Народный банк Казахстана». Уже с самого утра во дворе стояла праздничная суета. И взрослые, и дети близлежащих домов собрались на открытие новой детской площадки, которую банкиры решили подарить в честь 90-летнего юбилея банка. - В этом году нашему банку исполнилось 90 лет, - рассказал директор филиала «Народного банка» Вадим КАБЛОВ, – и ежемесячно мы отмечает эту дату, преподнеся подарки горожанам. В июне нами был организован детский праздник для подшефных ребят из школы №15 и детской деревни, а также для всех ребят, которые 8 июня отдыхали в городском парке культуры и отдыха имени Кирова. А второй подарок этого месяца - вот такая чудесная площадка для детей. Стараниями акимата её определили в этот двор, я думаю, что получилось всё довольно-таки хорошо. Детская спортивная площадка сделана, как отметили жители, на совесть. Для детей микрорайона «Женис» теперь здесь есть качели, турники, горка и многое другое. А лавочки выполнены в виде веселой улитки, а в домике ребятишки могут не только играть, но и считать яркими счетными косточками, которые специально вставлены в проем окошка. - «Народному банку» огромное спасибо за подарок! – сказала жительница района Динара, – у меня трое детей, самой младшей скоро будет два годика. Такая площадка, как нельзя, кстати, в нашем дворе. Есть где поиграть и просто посидеть детям. После того, как аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ и директор филиала «Народного банка» Вадим КАБЛОВ перерезали ленточку, они пригласили маленьких хозяев проверить на прочность новую спортивную детскую площадку. Мальчишки сразу побежали осваивать турники и кольца, девочки - к ярко раскрашенным качелям, а малышня тащила мамочек к горкам и домику. На открытие площадки банковские работники решили устроить настоящее празднество для ребятни. К детям пришли сказочные герои - веселый клоун, Буратино и Шапокляк. Но гвоздем программы оказались мультяшные герои - Спанч Боб, Шрэк и Тигра. Многие малыши пытались подергать Спанч Боба за нос и обязательно сфотографироваться с любимыми героями на память. Организаторы также устроили игры, а лучшим подарили памятные презенты – всё, что понадобится детям для игр во дворе: машинки и куклы, скакалки и веселые мячики-прыгуны. На прощание ребятишки пообещали беречь свою новую площадку и не ломать. Лицензия № 10 от 06.08.2008г. выдана агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.