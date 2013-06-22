- Мы провели обработку против итальянского прусса и азиатской саранчи. На сегодняшний день от итальянского пруса обработана вся запланированная площадь, составляющая почти 70 тысяч га. Борьба с азиатской саранчой проведена на площади около 24 тысяч га, оставшаяся площадь в 5700 га в Курмангазинском районе проводиться не будет из-за того, что данная территория затоплена, -. Самое большое распространение вредителей зафиксировано в Кызылкогинском районе, здесь итальянским прусом повреждено 27,7 тысяч га, азиатской саранчой -720 га. Сейчас начался лет саранчи и специалисты до конца июля будут заниматься обследованием территории для составления прогнозов на следующий год.