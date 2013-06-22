Бактыкожа Измухамбетов. Фото с сайта azh.kz Бактыкожа Измухамбетов. Фото с сайта azh.kz Глава Атырауской области рассказал СМИ, что через 2-3 года в области будет добываться половина казахстанской нефти. Так аким Атырауской области подвел итоги работы за первые 5 месяцев этого года. В частности, заявление о перспективах нефтедобычи было сказано накануне официального запуска крупнейшего морского нефтяного проекта на Каспии -  «Кашаган». - С запуском этого проекта возрастет и экономика страны, что поможет решить многие социальные вопросы, в том числе и в нашей области. Как вы знаете, нефтегазодобывающие компании привезли в нашу страну не только передовые технологии в этой отрасли, но они занимаются решением и ряда социальных задач. В том числе – подготовкой высококвалифицированных казахстанских специалистов на базе собственных учебных центров. Многие местные компании обеспечены подрядными заказами, на объектах и в сервисных компаниях открываются новые рабочие места. Кроме того, иностранные предприятия несут обязательства в рамках социальной ответственности бизнеса, помогают в решении насущных вопросов региона, - сказал  Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. По его словам, через 2-3 года Атырауская область будет производить половину всей казахстанской нефти. По предварительным данным этого года, область является лидером по производству нефти и газа в стране. - По итогам пяти месяцев этого года объем инвестиций в основной капитал составил 400 млрд тенге, поступления в бюджет выполнены на 130%. В Нацфонд перечислено 772 млрд тенге, что больше на 5,3%, чем за тот же период прошлого года, - отметил Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ в интервью местным СМИ.