Фото: Reuters Фото: Reuters Президент назвал такое решение проблемы «самым умным и партнерским» Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что не помнит ни миллиардера Роберта Крафта, ни подаренного им кольца, однако готов изготовить достойную замену, передает РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Путин прокомментировал историю с подаренным ему американским миллиардером Крафтом золотым кольцом с бриллиантами Super Bowl, которым в США традиционно награждаются выдающиеся футболисты. В 2005 году миллиардер преподнес такое кольцо Путину как символ своего восхищения Россией и ее президентом. Однако 15 июня 2013 года Крафт заявил, что кольцо не было подарком и он хотел бы его вернуть. На следующий день представители футбольного клуба New England Patriots, которым владеет Крафт, объяснили, что это высказывание было не более, чем шуткой. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов на собственные деньги купить и отправить кольцо взамен перстня Super Bowl. Сегодня Путин заявил, что в случае необходимости готов попросить российские предприятия изготовить для Крафта и его клуба действительно хорошее и заметное кольцо, чтобы «было видно, что это действительно дорогая вещь и с металлом хорошим, и с камнем, чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось команде, интересы которой представляет господин Крафт». Путин назвал такое решение проблемы «самым умным и партнерским». bfm.ru