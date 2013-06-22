Директор ЦРУ США Джон Бреннан в середине этой неделе посетил Москву с необъявленным визитом, сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источников. Они сообщили агентству, что Бреннан в среду и четверг проводил встречи в столице России. Один из корреспондентов агентства видел 19 июня в аэропорту« Внуково-2» кортеж автомобилей с дипломатическими номерами американского посольства. Американские СМИ сообщали, что 18 июня директор ЦРУ находился с визитом в Румынии. Служба внешней разведки России не стала комментировать возможный приезд Бреннана в Москву. Ранее в мае помощник российского президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что планируется контакт с директором ЦРУ. В пятницу посол США в России Майкл Макфол объяснил, что не принимал участие в первом дне работы Петербургского международного экономического форума в связи потому, что должен был находиться в четверг в Москве в связи с приездом «очень важного гостя». 17 июня глава российского государства Владимир Путин и президент США Барак Обама в ходе саммита G8 в Лох-Эрне в Северной Ирландии договорились об укреплении контртеррористического сотрудничества. Речь идет в том числе об обмене оперативной информацией между спецслужбами и проведении согласованных операций. Джон Бреннан возглавил ЦРУ в марте 2013 года. После терактов 11 сентября 2001 года он стал первым главой Национального центра по борьбе с терроризмом и руководил им до 2005 года. С 2009 года был главным советником Обамы по борьбе с терроризмом. forbes.ru