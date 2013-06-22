Французский суд, рассматривавший дело актера Жерара Депардье, управлявшего мопедом в нетрезвом виде, огласил приговор, сообщает The Local. Актера обязали выплатить штраф в сумме четырех тысяч евро и отобрали у него права на полгода. Инцидент с нетрезвым вождением произошел в ноябре 2012 года. Полицейские обратили внимание на Депардье, когда тот упал со своего мопеда. Результаты экспресс-анализа на содержание алкоголя в крови показали, что этот показатель в три раза превышает допустимую норму. Поскольку актер несколько раз не являлся в суд по этому делу, ему грозило наказание в виде лишения свободы на два года, а также штраф в 4500 евро. Французский актер, известный своей эксцентричностью, оказался в поле зрения крупнейших мировых СМИ в конце 2012 года, когда вступил в жаркую дискуссию с руководством своей страны насчет планов увеличения налогов на миллионеров. По мнению Депардье, 75-процентная ставка налога на миллионеров является избыточной. По финансовым соображениям он сначала покинул родину, переехав в Бельгию, а затем получил российское гражданство и прописался в Мордовии. Депардье владеет несколькими виноградниками на юге Франции. Ранее он заявлял, что очень любит вино и выпивает до шести бутылок в день. lenta.ru