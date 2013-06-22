фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz По крайней мере, должны быть, так как на реконструкцию, ремонт и строительство в текущем году выделено почти девять миллиардов тенге. По информации акимата Алматинской области, только на реконструкцию трассы республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, пролегающей по территории области, из государственной казны направлено 6,5 миллиарда тенге. Магистраль, соединяющая южную столицу и восточные регионы республики, станет четырехполосной. Полное завершение проекта запланировано на следующий год. Наряду с трассой Алматы-Усть-Каменогорск будут обновлены автодороги Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак. Около двух с половиной миллиардов тенге предназначено для строительства магистрали Бирлик-Алмалык-Рыскулова-Казстрой-Акбулак. Кроме того, запланирован капитальный ремонт на дорогах: Кокпек-Кеген-Жаланаш-Саты-Курметты, в районе озера Кольсай. А также на направлениях - Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы, Есик-Кирбалтабай-Жетыген, Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры. gazeta.kz