В Кызылорде на дороги укладывают «асфальт нового поколения»
В Кызылорде на дороги укладывают «асфальт нового поколения». Об этом корреспонденту Bnews.kz рассказал заместитель акима Кызылорды Мурат Тлеумбетов.
«В областном центре 765 улиц общей протяженностью 6212 километров, - сказал он, - 535 из них имеют асфальтовое покрытие, 138 - щебеночное и 92 улицы пока еще представляют собой грунтовую дорогу. Из республиканского и местного бюджетов были выделены 5 миллиардов 225 миллионов тенге, на которые планируется провести реконструкцию, капитальный и средний ремонт 73 улиц общей протяженностью 81 километр. На 75,2 миллиона тенге, выделенных из областного бюджета, в настоящее время ведется текущий ремонт 47 городских улиц».
«Ремонтные работы идут полным ходом, - сказал Тлеумбетов. - Причем ремонт дорожного полотна проводится с применением современных технологий. По проспекту Жибек жолы и улице Желтоксан, где идет реконструкция проезжей части, дорожное полотно будет состоять из нескольких слоев. Завершающим слоем будет щебеночно-мастичный асфальт - материал нового поколения, который сегодня широко применяется в мире. Главное его преимущество в том, что он надежно скрепляет верхнюю часть дорожного полотна, а значит, надолго сохраняет его надежность».
Новое покрытие - это, так называемый, щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-10). По стоимости этот материал дороже используемого ранее пористого покрытия на 50-60 процентов, но срок его эксплуатации больше приблизительно на 5 лет.
Асфальтобетонные смеси для ремонта производятся на современном европейском оборудовании, при строгом соблюдении технологий. Каждая готовая партия смеси проверяется в лаборатории: если она не проходит испытаний, ее бракуют. ЩМА отличает повышенное содержание битума, что увеличивает влагостойкость и морозостойкость дороги. Также в его состав входят более крупные фракции более прочного и влагостойкого щебня (который специально привозится), что повышает коэффициент сцепления колес с покрытием. В целом ЩМА характеризуется более высокой прочностью и гораздо лучше обычного асфальта предотвращает образование колей.
Процесс строительства или капремонта включает в себя несколько стадий. Сначала на грунт укладывается дренирующий слой песка толщиной до 50 см, далее 30-40 см гранитного щебня. Далее укладывается 8-10 см крупной или среднезернистой смеси асфальтобетона. Следующий, промежуточный слой толщиной 7 см укладывается из средней или мелкозернистой смеси, пористого асфальта. Заключительный этап - укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см.
На магистральных улицах с наиболее интенсивным дорожным движением используются также специальные геосетки, повышающие устойчивость дорожного покрытия к образованию трещин. Эта сетка прокладывается на крупную (или среднезернистую) смесь асфальтобетона.
Но будет ли все-же при ремонте дорог выдерживаться технология асфальтоукладки? На этот вопрос ответит время и автомобилисты. Правда, есть еще сайт Казяма (http://kazyama.kz/), куда наиболее активным автолюбителям можно будет доложить насколько качественно происходит ремонт дорог в их регионе или родном городе. Так что, приступаем к контролю?
zakon.kz
