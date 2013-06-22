фото с сайта zakon.kz фото с сайта zakon.kz 22 июня с 9.30 до 10.30 по квадрату улиц Наурызбай батыра, Кабанбай батыра, Сатпаева, Желтоксан будет перекрыто движение, сообщает пресс-служба ДВД Астаны. 22 июня по улицам города пройдет Полицейская эстафета. Представители всех подразделений ДВД г. Алматы в форме и без, в противогазах и носилками, на бегу отметят свой профессиональный праздник. 23 июня - «День казахстанской полиции». Около 11.00 станет известно какие подразделения алматинских полицейских наиболее быстрые и организованные. Старт 22 июня, в 9.30 возле входа на стадион «Динамо»( Наурызбай батыра, Джамбула) zakon.kz