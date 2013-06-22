фото с сайта zakon.kz фото с сайта zakon.kz Инженеры из австралийского Университета Нового Южного Уэльса разрабатывают проект под названием Sunswift, который предполагает создание автомобиля под названием Eve, работающего на солнечных батареях. По предположению разработчиков, новинка в будущем вполне может стать доступна всем желающим. Об этом говорится на странице проекта Sunswift. «Наш нынешний автомобиль, в отличие от наших прошлых прототипов, имеет четыре колеса, двери и спроектирован таким образом, чтобы быть более безопасным и практичным. Он отдалился от космического дизайна, который присутствует практически во всех автомобилях на солнечной энергии, став похожим на привычную машину», - пояснил руководитель проекта Сэм Патерсон. Характеристики Eve пока держатся в секрете. Подробности о машине станут известны только после премьеры проекта, которая состоится 9 августа в Австралии. На данный момент разработчики собирают пожертвования на постройку автомобиля через свой сайт. Для реализации проекта им требуется накопить 20 тысяч австралийских долларов. Актуальная сумма взносов составляет 16 тысяч 900 долларов. Ранее сообщалось, что группа казахских студентов под руководством своего преподавателя разработали электрокар, аккумуляторы которого заряжаются за счет установленных на крыше батарей. Создатели сделали сразу два электрокара - для сухой и дождливой погоды. Запас хода первого составляет 100 километров, а второго - 70 километров. zakon.kz