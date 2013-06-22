фото с сайта zakon.kz фото с сайта zakon.kz Компания Volvo разработала систему автоматической парковки, которая может поставить машину на свободное место без участия водителя. Для того чтобы запарковать автомобиль, владельцу нужно будет выйти из машины и отправить ей сигнал со смартфона о том, что нужно найти место и занять его. Помимо того, что автомобиль сможет сам припарковаться, он также получит возможность покинуть место и подъехать туда, где будет ждать водитель. Машина сможет самостоятельно маневрировать на стоянке и избегать столкновений с другими автомобилями и пешеходами за счет специальных датчиков и сенсоров. Демонстрация возможностей нового автопарковщика будет проведена на следующей неделе. Первой серийной моделью, на которой появится фрагмент новой системы - управляющая рулем во время парковки электроника - станет внедорожник XC90 нового поколения. Он дебютирует в конце следующего года. Аналогичный автопарковщик готовит компания Audi. Ее система также не требует нахождения водителя в салоне. В будущем автомобили марки благодаря специальным сенсорам смогут самостоятельно находить свободное место в многоярусном гараже, парковаться, выключать мотор и запирать двери. Ранее сообщалось, что в 2020 году автомобили марки Volvo перестанут попадать в аварии благодаря интеграции в них новых систем, которые уже разрабатываются. В частности, машины оснастят множеством датчиков, сенсоров и камер, за счет которых электроника сможет следить за окружающими объектами и без участия водителя совершить необходимые маневры для того, чтобы избежать столкновения. zakon.kz