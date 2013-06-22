фото с сайта pulsev.com.ua фото с сайта pulsev.com.ua В Китае несколько мужчин сумели поймать двухлетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа, сообщает Русская служба ВВС. По данным полиции, девочка забралась на подоконник в то время, когда ее родители спали. Люди внизу увидели в окне малышку и успели подбежать, когда ребенок выпал с окна. Двое мужчин, принимавших участие в спасении ребенка, получили травмы. Сама девочка отделалась небольшим синяком на лице. today.kz