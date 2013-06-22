фото с сайта newsfiber.ru фото с сайта newsfiber.ru Запретить отпевание мафиози предложил сицилийский епископ Антонио Распанти. В заявлении подчеркивается: "Церковь в сотрудничестве с институтами гражданского общества стремится внести свой вклад в укрепление верховенства закона". Епархия расценивает это предложение как важный шаг Католической церкви в противостоянии мафии. today.kz