фото с сайта inform.kz фото с сайта inform.kz В связи с увеличением пассажиропотока на 10 рейсов назначается пассажирский поезд №619/620 сообщением «Кызылорда - Туркестан», формированием АО «Пассажирские перевозки», сообщает пресс-служба компании. Состав будет курсировать с 22 июня по 1 июля 2013 года. Из Кызылорды состав будет отправляться в 06 часов 43 минуты, и прибывать на станцию Туркестан в этот же день 13 часов 10 минут. Отправление из Туркестана - в 17 часов 00 минут с прибытием в Кызылорду в день отправления в 23 часа 9 минут. Поезд состоит из 1 технического вагона и 6 общих пассажирских вагонов повышенной комфортности. today.kz