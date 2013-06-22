фото с сайта dailynews.kz фото с сайта dailynews.kz Президент США Барак Обама написал приветственное письмо президенту РК Нурсултану Назарбаеву, в котором отметил, что он разделяет позитивную оценку лидера Казахстана касательно динамики развития отношений между двумя странами с момента обретения Казахстаном независимости, сообщает пресс-служба главы государства. «Диалог о Стратегическом партнерстве между США и Казахстаном является свидетельством общего видения и приверженности решать вызовы современности. Я благодарен Казахстану за твердую позицию в деле стабилизации ситуации в Афганистане. Содействие Вашей страны позитивно влияет на улучшение жизни афганцев и эффективность международных усилий по укреплению безопасности в этой стране», - говорится в письме. В преддверии вывода американских военных подразделений Обама заверил президента Казахстана, что Соединенные Штаты останутся и впредь глубоко вовлеченными в дела Афганистана и всего региона. Он подчеркнул, что у наших государств есть общий интерес в обеспечении возможностей для процветания народа Афганистана, а также в том, чтобы деструктивные силы никогда более не смогли найти убежище в этой стране. Президент США отметил, что вопросы ядерной безопасности и нераспространения является приоритетными для его администрации. В этой связи он подчеркнул свою признательность Нурсултану Назарбаеву за лидерство в этом направлении, которое обеспечило позитивные результаты для безопасности Казахстана, Соединенных Штатов и всего мира. Также Обама высоко оценил усилия Казахстана в организации и проведении переговоров в формате «5+1» по вопросам иранской ядерной программы. Обама подчеркнул, что Казахстан может рассчитывать на твердую поддержку США в вопросах политической и экономической модернизации, включая вопрос вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. В этой связи он выразил мнение, что демократическое развитие и транспарентная рыночная экономика являются лучшими гарантиями долгосрочной стабильности и крепкими узами дружбы между двумя странами. В завершение президент США выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух стран по обозначенным и многим другим вопросам двусторонней повестки. today.kz