фото с сайта zp.kz фото с сайта zp.kz Согласно последним подсчетам, прирост доказанных извлекаемых запасов в казахстанском секторе каспийского шельфа составил 98 миллионов тонн, сообщил в ходе прошедшей в Атырау III-й международной нефтегазовой конференции «Развитие каспийского шельфа» генеральный директор ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов, передает Казинформ. «Из них на месторождении Каламкас-море извлекаемые запасы увеличились на 67 миллионов тонн, на месторождении Хазар - на 31 миллион тонн. С участием национальной компании «КазМунайГаз» продолжаются геологоразведочные работы на морских блоках Сатпаев, Махамбет, Жамбыл, Бобек, ведутся переговоры по новым разведочным блокам Исатай, Абай, Женис, Окжетпес», - добавил Магауов. Ранее сообщалось, в Казахстане добычу нефти к 2020 году планируется увеличить с нынешних 80 миллионов тонн в год до 130 миллионов тонн. Значительная доля этого прироста будет обеспечена именно за счет морских месторождений. today.kz