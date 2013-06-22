фото с сайта agroacadem.ru фото с сайта agroacadem.ru Состоявшиеся сегодня парламентские слушания посвящены актуальным проблемам и перспективам животноводства в Казахстане, сообщает пресс-служба аппарата мажилиса парламента РК. Заседание в мажилисе парламента открыл председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, который отметил, что обсуждаемый вопрос имеет не только экономическое значение. «Здесь очень важен социальный аспект, поскольку от уровня производства и экспорта сельскохозяйственной продукции напрямую зависит как рост реального ВВП, так и повышение доходов населения», - подчеркнул он. В настоящее время в Казахстане стоимость валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится более 52 %. По словам Нигматулина, в стране сложилась довольно неутешительная ситуация по импорту мяса, особенно по мясу птицы, где доля импорта составляет более 60%. Растет показатель импорта говядины: в 2012 году он составил более 20 тысяч тонн, тогда как четыре года назад составлял чуть более 11-ти тысяч. В последние пять лет стала расти доля импорта конины. Так, если в 2007 году импорта конины не было вообще, то в 2012 году он составил 5,8 тысячи тонн. «Полагаю, что при такой доле импорта задача выполнения поручения главы государства о доведении экспортного потенциала мяса до 60 тысяч тонн к 2016 году остается под большим вопросом», - резюмировал Нурлан Нигматулин. Председатель мажилиса отметил, что на сегодняшний день создана практически вся законодательная база развития отрасли животноводства в условиях рыночной экономики. Парламентом приняты все основные законодательные акты, регулирующие отношения в этой сфере, в числе которых Законы Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии», «Об охране селекционных достижений» и другие. «Надо понимать, что создание законодательной базы – это только начальный этап. Для достижения всех поставленных целей необходима консолидированная работа как законодательной, так и исполнительной ветвей власти», - отметил Нурлан Нигматулин. В парламентских слушаниях принимают участие представители центральных и местных государственных органов, науки, государственных институтов развития, неправительственных организаций, сельхозтоваропроизводители, зарубежные специалисты. Организатором мероприятия выступил Комитет Палаты по аграрным вопросам. today.kz