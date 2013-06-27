Сегодня гостей-рабочих из соседней республики можно встретить на стройках, на рынках, СТО, на фермах и даже в домах зажиточных горожан - в качестве садовников, нянь, домработниц и дворников. В поисках заработка тысячи женщин, мужчин и молодых людей покидают родные края. По данным пресс-службы областного ДВД, на данный момент в Атырауской области находятся свыше 30 тысяч граждан Узбекистана, прибывших с начала текущего года по гостевой визе. - Из них только 14 человек находятся здесь в рабочих командировках, - уточнила. Однако, есть и гастарбайтеры, которых привлекают официально. К примеру, в настоящее время в сельскохозяйственной отрасли области трудятся 479 человек - выходцы из Узбекистана, среднюю зарплату которых устанавливают сами работодатели. - Всего же в этом году управлением координации занятости и социальных программ выдано 800 квот, дающих право гражданам Узбекистана осуществлять трудовую деятельность на территории области, - рассказала главный специалист отдела привлечения иностранной рабочей силы. Сегодня простой рабочий из Узбекистана в Атырау на стройке получает 600-700 долларов в месяц, няни, домработницы и дворники - 30-40 тысяч тенге, в ТОО «Зеленострой» и ТОО «Спецавтобаза» им предлагают зарплату озеленителей в 60 тысяч тенге. Другими словами, узбекские гастарбайтеры там, где местные жители работать отказываются. При этом зарплаты узбеков в Атырау в три, а то и четыре раза превышают оклады на родине. - Никакие мы не "лентяи" и не "бездельники", как нас называет президент Ислам КАРИМОВ, работы в стране нет, зарплаты тоже. Во всем Узбекистане большие проблемы с наличностью, банкоматы почти всегда пустые, нормальную зарплату получает только милиция и чиновники, поэтому мы и вынуждены уезжать, - рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" 23-летний Жасур, житель г.Ургенч, ныне проживающий в Атырау. По словам большинства узбекских рабочих, они против действий президента И.Каримова, который решил принять радикальные меры, направленные на противодействие отъезду молодежи за пределы страны. Напомним, теперь все выпускники школ и абитуриенты соседней республики должны будут подписывать письменные обязательства не выезжать из Узбекистана на заработки в течение нескольких последующих лет.