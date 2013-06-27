По мнению учёных, городище Жайык было основано в конце 13 – начале 14 веков. Однако Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ придерживается более конкретной даты. - Жайык построен в 14 веке, - утверждает Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ. – Я говорю это из общих соображений, поскольку сама Золотая Орда возникла в 13 веке, а городов этого столетия известно очень мало, даже в самом центре Орды – Нижнем Поволжье, где возникали города в первую очередь. Кроме того, в Жайыке очень небольшой культурный слой и у меня такое впечатление, что город начал строиться, но просуществовал не очень долго. Свидетельством тому, считает ЗИЛИВИНСКАЯ, особенность застройки городища – оно застроено не полностью, а с какими-то большими пропусками. Кроме того, все сооружения, которые удалось обнаружить, имеют один строительный период, в том числе и жилые дома. А дело в том, что для золотоордынских жилых помещений характерны многочисленные перестройки, аналогичные нынешнему сносу стены или перестановке мебели. С единственным учётом, что мебель в то время была встроенная и делалась из сырцового кирпича и глины. То есть, чтобы переставить суфу (лежанку) от одной стены к другой, нужно её сначала разобрать, а затем собрать в другом месте. - Кроме того, в Жайыке было найдено небольшое количество монет. Все они датируются 14 веком, - говорит историк.Тему о том, что городище Жайык может быть прародителем Уральска и на самом деле нашему городу не 400 лет, а гораздо больше, начали муссироваться несколько лет назад. Сторонником данной версии является. Однако Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ считает, что прямой связи между городами нет: - Вашему городу, конечно же, не 700 лет. Даже если Уральск возник не в 1613, а в 1584 году, то это уже конец 16 века, а Жайык прекратил своё существование в конце 14 – начале 15 веков. Вполне возможно, что к тому времени, когда сюда пришли казаки, основавшие Яицкий городок, потомки жителей Жайыка продолжали жить неподалёку и могли поселиться вместе с ними. Поэтому какая-то условная преемственность есть, но нет непосредственной связи между городами. Мурат СДЫКОВ не разделяет точку зрения московского учёного: - Городская культура на реке Урал появляется с конца 13 века. Сам Жайык практически перестал существовать к середине 15 века. Основная причина – распад Золотой Орды. Мы считаем, что в Жайыке проживало порядка 2-3 тысяч человек. Население города не могло исчезнуть просто так. На мой взгляд, на месте современного Уральска возник небольшой посёлок, ставший впоследствии объектом нападения пришлых сюда беглых разбойников, из которых только потом сформировалось казачество.Есть основания предполагать, что Жайык являлся административным центром одного из уделов Золотой Орды. За десять лет раскопок было найдено не так много, но то, что удалось раскопать, является несомненным доказательством того, что Жайык действительно город, а не какое-нибудь мелкое поселение. Здесь была раскопана баня, одно из важнейших мест того времени. Причём баня большая, многокомнатная, крестообразной планировки. - Такая планировка характерна для бань, предназначенных для зажиточного населения, - рассказывает Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ. – Характерной чертой таких бань являются полы с подогревом. Это когда под полами было свободное пространство, куда подавался горячий воздух из печи. Сама баня состояла из предбанника и основного отделения – мыльного, моечного и массажного. А массажу в то время уделялось особое внимание. Во времена Золотой Орды бани выполняли и функцию клубов – там собирались для обсуждения различных дел, велась светская жизнь. Восточные бани получили широкое распространение именно с приходом мусульманства. Ислам требует постоянных омовений, поэтому зачастую баня строилась рядом с мечетью, которая получала от этого определённый доход. - Поэтому есть смысл искать мечеть рядом с баней - эти постройки часто возводились рядом, - считает Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ.Вторая интересная и даже уникальная находка – некрополь, который обычно строился либо на окраине, либо вообще за городом. Некрополь Жайыка можно отнести к аристократическим захоронениям, причём это вообще один из крупнейших археологически изученных мавзолеев в Золотой Орде. - Здесь большой и роскошный мавзолей, в котором находилось много погребений, скорее всего, это фамильная усыпальница, место захоронения какого-нибудь аристократа, - полагает Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ. – Сам мавзолей редкой и интересной формы. Он либо пирамидальный, либо башнеобразный. Такие мавзолеи являются некой реминисценцией курганов домусульманского периода. А тут мы имеем дело не только с мавзолеем, а с целым, культовым комплексом, что достаточно уникально. И действительно, если приглядеться, можно заметить, что мавзолей стоит на бугре. Это насыпной холм. С двух сторон были ещё две построечки меньшего размера, а перед ними находятся пять ям, в которые что-то было вкопано. Учёные полагают, что это были либо какие-то изваяния, либо коновязные столбы, символизировавшие то, что здесь покоится кочевник. Всё это огорожено стеной из сырцового кирпича и глины. К сожалению, стена сохранилась плохо, потому что её всю распахали. - Погребения разграблены, поэтому можно лишь предположить, что здесь покоился какой-то кочевник, возможно кыпчак, - говорит Эмма ЗИЛИВИНСКАЯ. – Правда, мы нашли один череп, по которому надеемся определить антропологический тип человека и возраст этого сооружения.