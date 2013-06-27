Фото предоставлено фондома "ДАМУ" Фото предоставлено фондома "ДАМУ" 34-летняя Венера СУЛТАНОВА воспитывает сына. В 2006 году она попала в ДТП, в результате травмы был поврежден позвоночник. С тех пор она передвигается с помощью инвалидной коляски, но оптимизма и веры в себя не потеряла. Муж Венеры - единственный работник в семье, и поэтому она решила ему помочь, открыв небольшой бизнес по продаже мороженого и напитков. - Один из бизнесменов выделил средства на закуп морозильного ларя для продажи мороженого, - сообщил порталу «Мой ГОРОД» главный менеджер регионального филиала «Даму» Берик НУРГАЛИЕВ. Теперь у женщины есть возможность зарабатывать. Программа «Даму-Комек» работает с 2006 года. В актюбинском филиале за время действия программы была организована помощь для 35 актюбинцев с ограниченными возможностями. - Конечно, не все откликаются на призыв о помощи, но есть среди актюбинских предпринимателей и неравнодушные люди, - говорит НУРГАЛИЕВ.