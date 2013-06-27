фото с сайта autonewsdaily.ru фото с сайта autonewsdaily.ru Японская компания Tokyoflash после двух лет разработки вывела на рынок электронные часы со встроенным алкотестером. Модель Kisai Intoxicated выполнена в корпусе из нержавеющей стали и оснащена аккумулятором, заряжать который можно через порт USB. Как сообщается на сайте производителя, одной зарядки должно хватить на месяц, а сам процесс зарядки занимает 3 часа. Часы оснащены дисплеем, в левой части которого отображается время или дата, а справа - шкала алкотестера. Для проверки своего или чужого состояния нужно всего лишь отвинтить крышку датчика, расположенного в правом торце корпуса, и после того, как дисплей сообщит, что датчик готов к работе, подуть в течение 5 секунд в отверстие. Алкотестер сообщит цветом и шкалой о состоянии человека: зеленый цвет — трезвый, желтый — «навеселе» (уровень алкоголя в крови колеблется в пределах от 0,4 до 0,6 промилле), красный - в состоянии опьянения (свыше 0,6). Производитель отмечает, что часы нельзя использовать для точных измерений уровня алкоголя — официально модель предназначается только для развлечения. Для этого в часы также встроена игра на проверку реакции — нажатием кнопки нужно остановить точно у заданной отметки вертикальную линию, которая перемещается справа налево. Kisai Intoxicated стоят $149, правда, из-за повышенного спроса часы сейчас доступны только по предзаказу и не ранее июля. autonewsdaily.ru