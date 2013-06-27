11Госавтоинспекция подготовила приказ о новых регистрационных номерах для некоторых регионов с трехзначными кодами, где наметился дефицит номерных знаков. Вместо цифры «1», которая стоит первой в обозначении кода, теперь решено использовать «7». Таким образом, в Москве, которая использует коды «77», «99», «97», «177», «199», «197», появятся знаки с кодами «777», «799» и «797». В Приморье к коду «125» добавится код «725». Аналогичное пополнение кодов ожидается в Московской области, Краснодарском крае и в Башкирии. Первоначально для решения проблемы Госавтоинспекция предложила вместо единицы в начале номера региона использовать двойку. Однако по стандарту регистрационного знака двойка в этот прямоугольник не вписывается. Долго подбирали варианты. И вдруг, выяснилось, что вместо единицы можно вписать в номер семерку, — комментирует ситуацию «Российская газета». По данным газеты, в минувшем году число зарегистрированных автомобилей в России перевалило за отметку в 50 млн, увеличившись за год на 2,8 миллиона единиц. Найденное решение поможет отложить на время, но не снять полностью проблему дефицита номерных знаков в стране. Поэтому в перспективе, скорее всего, следует ожидать изменения ГОСТа на номерные знаки. steer.ru