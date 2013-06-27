фото с сайта www.liveinternet.ru фото с сайта www.liveinternet.ru Майкл Джексон перед смертью заявлял, что его убивают промоутеры Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на старшего сына певца Принца Майкла-старшего. В среду он выступил в Лос-Анджелесе на судебных слушаниях по делу о возможной причастности компании AEG Live к смерти поп-звезды в июне 2009 года. Процесс начался в апреле, когда мать Джексона подала иск в высший суд Лос-Анджелеса, обвинив компанию в неосмотрительном выборе личного врача певца, а также в оказании слишком большого давления на поп-короля во время репетиций. Кэтрин Джексон требует 40 миллиардов долларов компенсации. В ходе слушаний 16-летний Принц рассказал, что его отца перед туром часто тревожили по телефону, иногда он плакал. Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни от передозировки сильнодействующими препаратами. В конце ноября 2011 года американский суд приговорил его личного врача Конрада Мюррея к четырем годам тюрьмы за непредумышленное убийство. rusnovosti.ru