фото с сайта www.infpol.ru фото с сайта www.infpol.ru Цахиагийн Элбэгдорж набрал 50,22% голосов избирателей Президентом Монголии вновь избран Цахиагийн Элбэгдорж. Он получил 50,22% голосов. За его главного конкурента Бадмаанямбуугийна Бат-Эрдэнэ проголосовали 41,48% избирателей. Первой в истории страны кандидату-женщине Нацагийн Удвал удалось набрать 8,3%, передает Agence France-Presse. Голосование на президентских выборах началось 26 июня в 7:00 по местному времени (03:00 мск). Оно продлилось до 22:00 (18:00 мск). О переизбрании Элбэгдоржа объявила Центральная избирательная комиссия страны рано утром 27 июня. Всего в Монголии работало примерно 1,9 тысяч избирательных пунктов. За выборами следили более 330 наблюдателей из 34 государств, среди которых РФ, США, Франция и Германия. Российскую делегацию возглавлял руководитель ЦИК Владимир Чуров. Еще до начала выборов эксперты предрекали победу Элбэгдоржа. Важнейшим вопросом в ходе предвыборной кампании было бурное развитие горнодобывающей промышленности. Благодаря инвестициям иностранцев в данную отрасль экономика страны смогла вырасти на 12%. Однако, как отмечали критики действующей власти, из-за слабого контроля развитие промышленности наносит ущерб окружающей среде. Цахиагийн Элбэгдорж ранее работал журналистом, но потом пошел в политику и стал лидером так называемой «мирной революции», которая положила конец коммунистическому режиму в Монголии. Впервые кресло президента Элбэгдорж занял в 2009 году. До этого он работал в должности главы правительства. bfm.ru