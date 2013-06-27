фото с сайта mosday.ru фото с сайта mosday.ru В Москве выпускники получили 600 бракованных медалей с сербским триколором, сообщают Вести.Ru. В этом году медалисты московских школ получили награды с сочетанием цветов красный-синий-белый, как на флаге Сербии, в то время как российский триколор состоит из белого-синего-красного. По словам и.о. главы департамента образования Исаака Калины, ошибка произошла из-за "самого обыкновенного разгильдяйства исполнителей", которые "плохо изучали некоторые предметы в школе и напутали". Брак был замечен в день проведения выпускных балов - 23 июня. Производитель, узнав об инциденте, пообещал исправить оплошность и в течение 14 дней заменить бракованные награды медалистам. today.kz