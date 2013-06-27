фото с сайта komros.info фото с сайта komros.info Сотрудники ООН подозревают, что власти Северной Кореи для вооружения своей армии переделывает купленные в Китае лесовозы в тягачи для ракет, сообщает ИА Новости-Казахстан. Согласно отчету ООН, в апреле 2012 года на военном параде в КНДР был продемонстрирован 16-колесный транспортер. Он и вызвал подозрения в нарушении резолюции ООН, запрещающей другим странам продавать КНДР "все виды оружия и сопутствующие материалы". В октябре прошлого года Пекин заявил, что китайская компания продала Пхеньяну 6 лесовозов. В заявлении говорилось, что эти автомобили имели существенные отличия от транспортно-пусковых установок и "не могли использоваться для транспортировки или запуска ракет". МИД Южной Кореи выразил надежду, что последний отчет ООН поможет укрепить "сотрудничество с международным сообществом в целях эффективного осуществления санкций в отношении Северной Кореи". today.kz