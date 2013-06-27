фото с сайта svadebniy.net фото с сайта svadebniy.net Во Франции гей-пара подала в суд на мэра, отказавшего им в регистрации брака, сообщает Русская служба BBC. Согласно закону принятому в стране еще в апреле, парам с нетрадиционной сексуальной ориентацией теперь разрешено вступить в брак. Однако мэр деревни Арканг Жан-Мишель Коло отказался зарегистрировать гей-пару, причем в грубой форме. Он заявил, что предпочитает быть повешанным, нежели регистрировать однополый брак. Пара уже подала на мэра в суд и обвинила его в дискриминации и в отказе исполнять должностные обязанности. Теперь мэру грозит заключение до пяти лет и штраф до ста тысяч евро. today.kz