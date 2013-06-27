13Сегодня во время пресс-конференции с главой Мангистауской области, среди заданных вопросов, интересующих жителей Актау, прозвучал вопрос о возможности пересадить всех чиновников на автомобили (на фото), отечественного производства. В настоящее время практически все начальники управлений и департаментов, а также акимы различных уровней Мангистау предпочитают «Lexus» и «Toyota». Когда прозвучал данный вопрос, многие чиновники вжались в кресла в ожидании ответа акима. Судя по лицам государственных мужей, немногим хочется пересаживаться на «Skoda». Однако ответ акима успокоил, мол, пересадим, но не сейчас. - Да, действительно есть поручение президента о том, чтобы государственные органы покупали автомобили у отечественных производителей. Поэтому в будущем, если мы будем пополнять автомобильный парк, конечно, воспользуемся казахстанскими производителями. Тем более, что они сегодня делают хорошие автомобили, - отметил Алик Айдарбаев. zakon.kz