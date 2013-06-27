Вечером 26 июня над Актобе пролетел неопознанный объект. Очевидцы утверждают, что неопознанный летающий объект был похож на комету. По крайней мере был замечен характерный для этого космического тела хвост. - Мы с мужем записали видео необычайных объектов, которые приняли за НЛО, - рассказывает женщина по имени Ольга. Потом решили, что это были кометы. В небе произошел взрыв, а после за горевшими кометами возник длинный столб из горящих частиц. Произошло это около 23 часов в ночь со вторника на среду. Пресс-релиз по факту необычного небесного явления распространил областной планетарий. «В небе над центральным проспектом пролетел метеорный поток под названием Июньские Боотиды», - объясняется в пресс-релизе. «Иногда эти метеоры бывают неожиданно активными, возможно внезапное появление большого количества «падающих звезд». Такие случаи наблюдались в 1916, 1921, 1926 и 1998 годах. Динамика потока плохо изучена. Метеорный поток Боотиды вызван кометой Понсе-Виннеке. Метеоры это частицы вещества от 1 миллиметра. С большой скоростью они врываются в атмосферу Земли, ярко вспыхивают от трения и сгорают. Если они долетают до Земли, то превращаются в метеориты. Одновременно в атмосфере вспыхивает до 100 миллионов метеоров. Но большинство из них остаются незамеченными наблюдателями. На этот раз вспышки были настолько сильными, что их было видно даже гуляющим по проспекту Абылкайыр хана среди ярких огней фонарей. В тот же вечер похожий летающий объект видели жители Костаная, сообщает портал alau.kz. По словам очевидцев, объект тоже был похож на комету, хотя появились и предположения, что светящимся объектом стал один из запускаемых в праздники "китайских" фонариков.   автор фото и видео Ольга РОДЬКИНА