фото с сайта zakon.kz Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления», ряд контрольных функций Комитета транспортного контроля МТК РК передан Комитету дорожной полиции МВД РК, сообщает пресс-служба МТК РК. Данная норма позволит разграничить полномочия между двумя госорганами, исключив возможность коррупционных проявлений из-за дублирования контрольных функций комитетов при проверках на дорогах республики. Теперь Комитет дорожной полиции МВД РК будет проверять соблюдение перевозчиками режима труда и отдыха водителей автотранспортных средств, наличие и исправность тахографа, а также соответствие установленных топливных баков требованиям завода-изготовителя. Кроме того, сотрудники МВД РК будут осуществлять надзор за соблюдением перевозчиками Правил перевозок пассажиров и багажа и законодательства РК о лицензировании. Также в их обязанности войдет проверка наличия разрешения на регулярные автомобильные пассажирские перевозки в международном и межобластном сообщении, контроль за соблюдением маршрута, графика движения, а также наличием списка пассажиров при нерегулярных международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа. В свою очередь, органами транспортного контроля будет осуществляться надзор за соблюдением весогабаритных параметров, а также за наличием разрешительных документов на проезд по территории Республики Казахстан у иностранных перевозчиков. Для этого вводится автоматизированная система учета и взвешивания транспортных средств в движении, которая позволит останавливать только транспортные средства, превысившие установленные весогабаритные параметры, и исключить необоснованные проверки транспортных средств. С этой же целью организовано информационное взаимодействие с компетентными органами стран партнеров по Таможенному союзу. Таким образом, разграничение полномочий между органами транспортного контроля и дорожной полиции позволят существенно увеличить эффективность проводимого контроля и повысить уровень безопасности, а также сохранность сети автомобильных дорог республики. Напомним, Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления» был введен в действие 24 июня 2013 года. zakon.kz