При этом в нижней части упаковки красуется надпись: Потребление трех пачек в месяц выводит полностью из организма радиацию, - и чуть меньше шрифтом пояснение, - полученную от компьютеров и сотовых телефонов. Подобный маркетинговый ход, естественно, сразу же привлек внимание придирчивых и любознательных покупателей. Как утверждает покупатель, приславшая в редакцию портала фото, на упаковке с рыбой было черным по белому обозначено имя производителя - АО "Атырау Балык". Взяв в справочной номер руководства АО "Атырау Балык", просим соединить с директором данного предприятия, и задаем ему соответствующий вопрос, на что получаем интересный ответ: - С 2010 года акционерное общество "Атырау Балык" никакой продукции не выпускает. Видимо, кто-то решил воспользоваться нашим всем известным брендом, и пытается на этом заработать. Мы обязательно займемся этим вопросом и узнаем, кто выпускает продукцию под нашей маркой. И если это действительно так, виновные понесут наказание, - сообщил порталу "Мой ГОРОД" Кадырхан ДЕМЕУОВ. Для справки, к продуктам, выводящим радиацию из организма, прежде всего, относятся яблоки, цитрусовые, сахарная свекла, виноград, красное вино, продукты с высоким содержанием клетчатки: отруби, бобовые, овощи, крупы, хлеб из муки грубого помола. Из овощей более других способствуют выводу радиации сахарная свекла, морская капуста, брокколи, шпинат. Рекомендуется выпивать ежедневно несколько стаканов свежевыжатого сока, кефира. Рыбы вяленой почему-то в этом богатом списке не оказалось.