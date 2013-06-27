Бензовоз взорвался возле отеля Rixos в Алматы на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра, сообщает Tengrinews.kz. Сообщается, что загорелись более 10 машин. Пожар охватил периметр квартала, вокруг полицейские выставили оцепление. Взрывы продолжаются. Как сообщает корреспондент Tengrinews.kz, возгорание произошло возле спортивного магазина RealSport, огнем охвачены несколько этажей здания, по адресу: Кабанбай батыра, 138. Из окон дома валит дым, спасатели и пожарные эвакуируют жильцов. Жителей верхних этажей спускают вниз по пожарному крану. На месте работают более десяти расчетов службы пожаротушения, спецтехника продолжает прибывать на место происшествия. По словам очевидцев, бензовоз ехал по проспекту Сейфуллина на север, перед Кабанбай батыра он столкнулся с внедорожником, после чего произошло возгорание. Бензовоз вынесло к близлежащему дому, загорелся вход в спортивный магазин. Огонь перекинулся на тополя возле отеля, это возгорание своими силами устраняют сотрудники отеля. Горящий бензин течет по арыку на проспекте Сейфуллина между улицами Кабанбай батыра и Богенбай батыра. Главный врач больницы Скорой помощи Алматы Биржан Оспанов сообщил, что по информации на 10.45 жертв и пострадавших, а также обращений к врачам нет. Людей в бензовозе в момент взрыва не было, добавил Оспанов. Однако очевидец рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что в 10.01 он увидел, как загорелся бензовоз. Водитель кричал, просил о помощи. Находившиеся рядом люди пытались вытащить его из кабины, но двери машины заклинило. В этот момент полыхнул огонь, мужчина остался в кабине бензовоза. Согласно последним данным водитель бензовоза погиб. Фото Петра КАРАНДАШОВА, www.nur.kz Автор видео Kolotov Nikolay  