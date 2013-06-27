Иллюстративное фото с сайта www.abena-rostov.ru Иллюстративное фото с сайта www.abena-rostov.ru Заместителя начальника отдела занятости и социальных программ привлекли к дисциплинарной ответственности после прокурорской проверки. Выяснилось, что конкурсы на госзакуп памперсов для инвалидов затягивали, хотя имели финансирование. Конкурс то отменяли, то признавали несостоявшимися. Только в мае инвалиды получили первую продукцию, до этого, как сообщает начальник отдела горпрокуратуры Абай ИМАНИЯЗОВ, инвалидам самим приходилось покупать подгузники. В результате пострадали сотни актюбинских граждан с ограниченными возможностями.