Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru Прокуроры проверили данные по арестованным и задержанным полицией и заподозрили, что чиновники научились… клонироваться. Иначе как объяснить, что двое специалистов гор- и облакимата одновременно сидели 15 суток в адмприемнике и работали, а после даже получили за эти 15 дней зарплату. При проверке этих фактов начальник отдела горпрокуратуры Абай ИМАНИЯЗОВ выяснил, что на самом деле биотехнологии так далеко еще не зашли. Чиновники отпрашивались у начальников отделов на полмесяца по личным делам и сидели в адмприемниках собственными персонами. После того, как эта информация дошла до начальства повыше, госслужащих обязали вернуть по 33 тысячи тенге незаконно полученной зарплаты в бюджет. Шумиху удалось замять, молодых специалистов не уволили с работы. Кстати, в адмприемник они попали из-за того, что, будучи лишенными водительских прав, сели за руль.